ಯುಕೆ, ಜೂ.14: ''ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್‌ನ (ಯುಕೆ) ನಾರ್ತ್ ವೇಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಎರಡು ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ,'' ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಡುಬು ರೋಗದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಈ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್‌, ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರವಾದ ರೋಗ ಎಂದು ಪರಿಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ''ಇದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ,'' ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

''ಇದರ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ,'' ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವೇಲ್ಸ್ (ಪಿಎಚ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ) ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್‌ ರೋಗವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡಬಹುದಾದ ರೋಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

At least two cases of monkeypox have been identified in the United Kingdom and Northern Ireland, All you need to know the disease in kannada.