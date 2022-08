Features

oi-Minuddin Nadaf

ವಿಕೆಂಡ್‌ ಹಾಗೂ ರಜಾದಿಗಳ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಯೋಜಿತ ಪ್ಲಾನ್‌ ಇಲ್ಲದೆ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಾವು ಸರಳವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬಹುದೆ ಎಂದು ಒಂದು ರೂಟ್‌ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್‌ ರದ್ದು ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹೌದು ಟಿಕೆಟ್‌ ರದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಚಾರ್ಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೂಡ ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ರಜಾದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆಸನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ತಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೆ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದತಿ ಶುಲ್ಕದ ನಿಯಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಈ ಕುರಿತು ನೀವ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

ದೃಢೀಕೃತ ರೈಲುಗಳ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ರದ್ದತಿಯು ಈಗ ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು (GST) ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ತೆರಿಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಘಟಕವು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಬುಕಿಂಗ್ ಒಂದು 'ಒಪ್ಪಂದ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು (ಐಆರ್‍‌ಸಿಟಿಸಿ/ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ) ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

English summary

Indian Railways charges Rs 240 for cancellation of an AC first class or AC executive class ticket 48 hours before the departure of the train Read more