ಉಕ್ರೇನ್- ರಷ್ಯಾ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ: ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಮಾಸ್ಕೋ/ಕೀವ್, ಫೆಬ್ರವರಿ 24: ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಘೋಷಣೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಸೈನ್ಯ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಇದೊಂದು ಯುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಈಗ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯವಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಉಕ್ರೇನ್ ಗಡಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸುಮಾರು 200,000 ರಷ್ಯಾದ ಸೈನಿಕರು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಷ್ಯಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಗಡಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 35,000 ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಗಡಿಯ ಬಳಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ.

After the declaration of war by Russia, now there is a lot of fear that this fight can now turn into a world war. But, the question arises that, what is the military capability of the two countries and for how long can Ukraine compete with Russia