ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಎನಿಸಿದ ಮಿತ್ರಾಕ್ಲಿಪ್ ಯಶಸ್ವಿ ಬಳಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9: ಹೃದಯ ರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಮಿಟ್ರಲ್ ವಾಲ್ವ್ ರಿಗರ್ಗಿಟೇಶನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿಯ ಹೃದ್ರೋಗ ವಿಭಾಗವು ಮಿತ್ರಾಕ್ಲಿಪ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೀವ್ರವಾದ ಮಿಟ್ರಲ್ ವಾಲ್ವ್ ರಿಗರ್ಗಿಟೇಶನ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಸ್ಸಾಂನ 54 ವರ್ಷದ ರೋಗಿಯ ಮೇಲೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ ರೋಗಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಆತನಿಗೆ ತ್ರಾಸದಾಯಕ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯ ಅನುಭವ ಆಗತೊಡಗಿತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆತ ತನ್ನ ಬೆಳಗಿನ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅತಿಬೇಗನೆ ಆಯಾಸದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದು, ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಯಾಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಅವರು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಅವರ ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಎಡ ಕುಹರದ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ಭಾಗವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿದೆ. ಎಡ ಕುಹರದ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ಭಾಗವು ಪ್ರತಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಎಡ ಕುಹರದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುವ ರಕ್ತದ ಶೇಕಡಾವಾರು (ಈ ಕುಹರವು ಮೆದುಳು, ಹೃದಯ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ) ಪ್ರಮಾಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು.

ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡ ಎಲ್ವಿ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ಭಾಗವು ಶೇ.50ರಿಂದ 70 ರಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ರೋಗಿಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು, ಇದು ಆತಂಕದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮಿಟ್ರಲ್ ವಾಲ್ವ್ (ತೀವ್ರ ಮಿಟ್ರಲ್ ರಿಗರ್ಗಿಟೇಶನ್) ನ ತೀವ್ರ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರು. ಮಿಟ್ರಲ್ ವಾಲ್ವ್ ರಿಗರ್ಗಿಟೇಶನ್ ಎನ್ನುವುದು ರಕ್ತವು ಎಡ ಹೃತ್ಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕವಾಟವು ಸೋರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ತೀವ್ರವಾದ ಮಿಟ್ರಲ್ ವಾಲ್ವ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ರಕ್ತವು ಮಹಾಪಧಮನಿಯೊಳಗೆ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೃದಯವು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಎರಡನೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿಗೆ ಬರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

ರೋಗಿಯನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಹೃದಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ರೋಗಿಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿತು. ಪರಿಧಮನಿಯ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆತನ ಇಸಿಜಿ ಅವರನ್ನು ಹೃದಯದ ರಿಸಂಕ್ರೊನೈಸೇಶನ್ ಥೆರಪಿ (ಡಿವೈಸ್ ಥೆರಪಿ) ಗೆ ಅನರ್ಹರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿಯ ವೈದ್ಯರು ಹೊಸ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅವರು ಮಿತ್ರಕ್ಲಿಪ್ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದರು.

ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿಯ ನಾನ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಸತೀಶ್ ಗೋವಿಂದ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು 2 ಆ ಎಕೋ ಡಾಪ್ಲರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಇದು ಮಿತ್ರಕ್ಲಿಪ್‍ಗೆ ರೋಗಿಯ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ರೋಗಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ ದಿನ ಅಂದರೆ 29ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021ರಂದು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ಮಿಟ್ರಲ್ ವಾಲ್ವ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಥೆಟರ್ ಎಂಬ ತೆಳುವಾದ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಳಸಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಲಿನ ರಕ್ತನಾಳದ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಮಿಟ್ರಲ್ ವಾಲ್ವ್‍ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಿಟ್ರಲ್ ವಾಲ್ವ್‍ನ ಎರಡು ಪರೆಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ಹೃದ್ರೋಗ ಸಲಹಾ ತಜ್ಞರ ತಂಡದ ಡಾ. ಉದಯ್. ಬಿ. ಖಾನೋಲ್ಕರ್, ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ- ಇಂಟರ್ವೆನ್ಶನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ, ಡಾ. ಭಗೀರಥ್ ರಘುರಾಮನ್, ಸೀನಿಯರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್- ಇಂಟರ್ವೆನ್ಶನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ಸಂಜಯ್ ಮೆಹ್ರೋತ್ರಾ, ಸೀನಿಯರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ - ಇಂಟರ್ವೆನ್ಶನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ಇವರು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಪ್ರಕರಣದ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿಯ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಶನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಸಮಾಲೋಚಕ ಡಾ. ಉದಯ್. ಬಿ. ಖಾನೋಲ್ಕರ್, "ಈ ರೋಗಿಯ ಪ್ರಕರಣವು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು, ಏಕೆಂದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಔಷಧಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತೀವ್ರ ಉಸಿರಾಟದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಿಆರ್‍ಟಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಂದರೆ ಮಿತ್ರಕ್ಲಿಪ್ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ನಾವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಮಿತ್ರಾಕ್ಲಿಪ್ ಮಿಟ್ರಲ್ ರಿಗರ್ಗಿಟೇಶನ್‍ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಎದೆಯನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ತೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ಹೃದಯವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ರಂಧ್ರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಗಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ವಿನೂತನ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ,'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ರೋಗಿಯ ಪ್ರಕರಣವು ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಮೊದಲ ರೋಗಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ,'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿಯ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಶನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಸಮಾಲೋಚಕ ಡಾ. ಉದಯ್. ಬಿ. ಖಾನೋಲ್ಕರ್. ಇವರು ಯುಎಇಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಸೆಡಾರ್ಸ್-ಸಿನೈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರೋಗಿ, "ನಾನು ಈಗ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಬೆಳಗಿನ ನಡಿಗೆಯಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೂಡಾ ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿಸಿದ ರೋಗಲಕ್ಷಣ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ, ಹಠಾತ್ತನೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಯಿತು. ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿತು. ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿಯ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ನನಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ,'' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

ರೋಗಿಯು ತನ್ನ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ನಂತರದ ಎಕೋ ಸಹ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಮಿಟ್ರಲ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದೆ.

ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಮಿತ್ರಕ್ಲಿಪ್ ವಿಧಾನವು ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿಯ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದು ತೀವ್ರವಾದ ವಾಲ್ವಾಲರ್ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

