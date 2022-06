ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 'ಹರ್ಮಿಟ್' ಸ್ಪೈವೇರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಗೂಗಲ್

Features

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. 'ಹರ್ಮಿಟ್' ಎನ್ನುವ ಎಂಟರ್‍‌ಪ್ರೈಸ್-ಗ್ರೇಡ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೈವೇರ್ ಅನ್ನು ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತ-ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಮಾಹಿತಿ ಕದಿಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಗೂಗಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ ಬಲಿಪಶುಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತುಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್‌ (Google Play Protect) ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.

"ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಲು ಅಂತಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಾವು 'ಹರ್ಮಿಟ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿರುವ ಸ್ಪೈವೇರ್ ಅನ್ನು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸ್ಪೈವೇರ್ ವೆಂಡರ್ ಆರ್ ಸಿಎಸ್ (RCS) ಲ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಟೈಕೆಲಾಬ್ ಎಸ್‌ಆರ್ ಎಲ್ (Srl) ನಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ಮುಂಚೂಣಿ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಪರಿಹಾರಗಳ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸೈಬರ್-ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

The Google has warned all Android Users and implemented changes in Google Play Protect. it's found strong evidence that enterprise-grade Android spyware called 'Hermit' is being used via SMS messages to target high-profile Android users.