ಕನ್ನಡಕದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ! : ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಅಮೆರಿಕ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸತತ ಬಳಕೆ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ದೃಷ್ಠಿ ದೋಷದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳೂ ಸಹ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವುದನ್ನು ಈಗೀಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ, ದೂರ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ, ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗಿಸುವಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕನ್ನಡಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಕನ್ನಡಕಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಹನಿ (ಐ ಡ್ರಾಪ್ಸ್‌) ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೃಷ್ಟಿ ಮುಸುಕಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಅದರಲ್ಲೂ40ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುವ ಕಣ್ಣು ಮುಸುಕು ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೊಸ ಔಷಧ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ (FDA) ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿರುವ ವ್ಯೂಟಿ (Vuity) ಐ ಡ್ರಾಪ್ ನೋಡಲು ತೊಂದರೆ ಹೊಂದಿರುವ 128 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

The FDA has approved eye drops to treat blurred near vision for the first time. These drops treat presbyopia, also known as age-related blurry vision. The condition, mostly plagues those over-40, and the new drug just might provide a solution.