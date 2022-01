ಯುಪಿ ಚುನಾವಣೆ: ಬಿಜೆಪಿಯ ದುರ್ಬಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಅಖಿಲೇಶ್

Features

oi-Sunitha B

ಲಕ್ನೋ ಜನವರಿ 13: 2017 ರ ಯುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2022 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಜೀಯದಲ್ಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಬಲ ಪಕ್ಷ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತಾದರೂ ಸದ್ಯ ಇದು ಸುಳ್ಳಾಗುವ ಅನುಮಾನಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಗಳುಗಳಿಂದಲೂ ಅಖಿಲೇಖ್ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಲು ಶತಾಯಗತಾಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಂದು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಘಲ ನಡುವಿನ ಮೈತ್ರಿ ಅಖಿಲೇಶ್‌ಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಬಲ ತುಂಬಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ತೊರೆದ ನಾಯಕರು ಎಸ್‌ಪಿ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ OBC ಸಮುದಾಯಗಳ ಹೊಸ ಹಂಬಲವಿದೆ. ಈ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯ ತೀವ್ರತೆಯು ಯುಪಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೌರ್ಯ ಮತ್ತು ದಾರಾ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಗೆಲುವಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿವೆ.

English summary

The 2022 election is more likely to have unexpected changes compared to the 2017 UP Assembly elections. The rivalry between the BJP and the Socialist Party has intensified due to changes in politics.