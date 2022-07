ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಮನೆಗಳ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಾನುಗಳಿಗೂ ಕಟ್ಟುವ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಜುಲೈ 18ರ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಪ್ರೀ- ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 5ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 25 ಕೆಜಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಡದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿವೆ.

ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಬೆಲೆಯ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಹೆಚ್ಚಳ: 'ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್' ಸರ್ಕಾರಗಳ ದರೋಡೆ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಸೋಮವಾರದಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೂಡ ಹೊಸ ದರದಲ್ಲೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ.

English summary

Household budgets will be further burdened, GST levied on groceries will also burden the tax burden. According to the central government notification, 5 per cent GST has been levied on per-packaged products from Monday, July 18.