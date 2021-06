ಈ ವರ್ಷವಾದರೂ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕವಿವಾದಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರ?

Features

oi-Muralidhara V

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂ. 23: ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ತೆರೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ 'ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ವಿವಾದ' ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಪೋಷಕರು ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದೆಡೆ ಗೋಳಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂಧ ನಾವು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಖಾಸಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳ ಒತ್ತಾಯ. ಇದರ ನಡುವೆ ಶುಲ್ಕ ವಿವಾದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು, ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ವಿವಾದ ಇದೀಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ.

English summary

The Education department has proposed the formation of a committee headed by retired judges to settle the fee dispute of private schools know more