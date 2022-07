ಬುಧವಾರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆ; ಇವರೇ ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು

Features

ಕೊಲಂಬೋ, ಜುಲೈ 18: ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಜರ್ಝರಿತವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳಿಂದ ನಲುಗುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬುಧವಾರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಲಂಕಾ ಸಂಸತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರೂ ಸೇರಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಚುನಾಯಿಸಲಿದ್ಧಾರೆ. ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಂಸದರೂ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿರುವುದರಿಂದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವಾರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಅಭಾವ ಇದೆ. ಕೊಳ್ಳಲು ಸರಕಾರದ ಬಳಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಜನರ ಬಳಿಯೂ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಟಬಯ ರಾಜಪಕ್ಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮಹಿಂದಾ ರಾಜಪಕ್ಸ ಅವರ ಅಸಮರ್ಪಕ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಲಂಕಾ ಆರ್ಥಿಕ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಬಗೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಜನರ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ಧಾರೆ. ಸಂಪುಟದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಸರಕಾರ ರಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಸಾಧುವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಸೇರಿ ಸರಕಾರ ರಚಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.

ಜುಲೈ 20 ಬುಧವಾರದಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜುಲೈ 19ರಂದು ದಿನ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಾರ್ಯಾವಧಿ 2 ವರ್ಷ ಇರಲಿದೆ. 2024ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಚುನಾವಣೆಯವರೆಗೂ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದು?

After Gotabaya Rajapaksa resigned, the Sri Lanka president post is lying vacant. Sri Lanka MPs are electing new president on July 20th. Many are likely to contest for the post.