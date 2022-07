ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಥೆ- 20 ರೂ ಇಳಿದರೂ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸುತ್ತೆ ಬೆಲೆ

Features

ಕೊಲಂಬೋ: ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗಿ ಜನರು ಹೈರಾಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತೀರಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿಹೋಗಿದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರಗಳನ್ನು ಇಳಿಸಿವೆ.

ಸರಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಿಲೋನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ (ಸಿಪಿಸಿ) ಮತ್ತು ಲಂಕನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ (ಎಲ್‌ಐಒಸಿ) ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ಲೀಟರ್‌ಗೆ 20 ರೂನಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸಿವೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯೂ 20 ರೂ ಇಳಿದಿವೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 20 ರೂನಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾದರೆ ಜನರು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುವಂತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ 20 ರೂ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಬಕಾಸುರನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅರೆಕಾಸಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಂತೆ. ಶೇ. 4ರ ಆಸುಪಾಸಿನಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ 470 ರೂ ಇದ್ದ ಆಕ್ಟೇನ್ 92 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಈಗ 450 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಗ್ಗಿದೆ. ಆಕ್ಟೇನ್ 95 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ 10 ರೂ ತಗ್ಗಿದ್ದು, ಈಗ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 540 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.

ಇನ್ನು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 440 ರೂಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ 510 ರೂ ಆಗಿದೆ.

English summary

Sri Lanka Petroleum companies have reduced petrol and diesel prices by 20 rs. But the petrol rate in that island country is still 450 rs per liter.