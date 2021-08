ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರಿ ಅಪಾಯ ಕುರಿತು ನೀವು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳಿವು!

Features

ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆಗಳು ರೂಪಾಂತರಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತಿವೆ ಆದರೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕದವರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ.

ಸಿಡಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ 2 ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದಿರುವವರು ಕೂಡ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ರಭೇದದ ವೈರಸ್ ಹರಡುತ್ತಾರೆ. ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯದಿರೋರು ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ರಭೇದದ ವೈರಸ್ ಹರಡುವಂತೆಯೇ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದಿರುವವರು ಕೂಡ ಹರಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಸಿಡಿಸಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ರಭೇದದ ವೈರಸ್ ವೇಗವಾಗಿ ಮೆರ್ಸ್, ಸಾರ್ಸ್, ಎಬೋಲಾಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಮಾಯವಾಗಿರುವ ಸಿಡುಬಿನಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತಾ ಸಿಡಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರೊಚೆಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಲೆಂಸ್ಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ 3ನೇ ಅಲೆ; ಅಮೆರಿಕ ಮಾದರಿಯ ಅಂದಾಜು ಏನಿದೆ?

ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಆವರಿಸಿ 15 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ರೋಗ ರೂಪಾಂತರಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾದ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ರೂಪಾಂತರಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವು ಬಹುಬೇಗ ಸೋಂಕನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿವೆ.

ಡೆಲ್ಟಾ ಇವೆಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ಪದಗಳು. ಈ ಪದಗಳು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಈ ಕೊರೊನಾ ಅನ್ನೋ ಮಾರಕ ವೈರಸ್ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕದ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕೇಂದ್ರ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಹಲವರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

