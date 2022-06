ಅಮೆರಿಕಾದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸೇರಿದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಯುವಕ

Features

ಮಂಗಳೂರು, ಜೂ 15: ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲೇ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪೆನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಸುಖ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಊರಿನ ಜಂಜಾಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಸುಖದಿಂದ ಬಾಳುವಂತಹ ಯೋಚನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ ಪದವಿ ಪಡೆದು, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತಕ್ಕ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರೋದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರ ಸಾತ್ವಿಕ ಕುಳಮರ್ವ.

Satvik Kulavarma of Belthagadi taluk in Dakshina Kannada district had quit a big tech job and promicious career in USA to join Indian Army. To be an Army man was his childhood ambition.