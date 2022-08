Features

oi-Minuddin Nadaf

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್‌ ಬಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ನಾವುಗಳು ಯಾಕಾದರೂ ನಾವು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯು ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಇದ್ದರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪಾರ್ಕ್‌ ಮಾಡಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ವರ್ಗವೂ ಇದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಜನರು ದಿನದ ವೇಗದ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಪಂಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೆದರೂ, ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವೆ ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ತಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ಶುದ್ಧ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಏಕೆಂದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಪಂಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಶುದ್ಧತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ನಿಂದ ನೀರು ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ವಾಹನಗಳು ಜಖಂಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ನೀರು ಹೋಗಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ವಾಹನಗಳು ಜಖಂಗೊಂಡಿವೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಬಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

English summary

Victim of petrol pump fraud? Follow these tips to avoid being cheated at fuel stations Check here, Cheating at petrol pumps very easy, for which some fuel stations even use cheat-chips. Recently, The UP Police arrested a supplier who was supplying such cheat-chips at a fuel station. Scams going on at petrol pumps or fuel stations are cutting into people's pockets, fuel price, fuel fraud,