Russia-Ukraine Conflict Timeline: ರಷ್ಯಾ- ಉಕ್ರೇನ್ ಗಡಿ ಸಂಘರ್ಷ

1991 ರಲ್ಲಿ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪತನದೊಂದಿಗೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರಷ್ಯಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಸೋವಿಯತ್ ಗಣರಾಜ್ಯವಾಯಿತು. ಉಕ್ರೇನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇಶವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಲು ಯತ್ನಿಸಿತು. ಉಕ್ರೇನ್ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ರಷ್ಯಾದ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಉಳಿದ ಭಾಗ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್, ಯುಎಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.

2014 ರಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಪೂರ್ವ-ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದಚ್ಯುತಿಯು ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿತು, ಅದು ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ದಕ್ಷಿಣ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಕ್ರಿಮಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿತು, ಅವರು ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಪೂರ್ವ ಪ್ರದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ 14,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಉಕ್ರೇನ್ ಗಡಿ ಭೂ ಭಾಗ ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗಡಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸೈನಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಭೂಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ವಾತಂತ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಎಂದು ಪುಟಿನ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉಕ್ರೇನ್‌ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ, ರಾಜಧಾನಿ, ಗಡಿ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪತನದ ನಂತರ 20 ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ದೇಶವನ್ನು ಮೊದಲು ಪೋಲೆಂಡ್-ಲಿಥುವೇನಿಯಾ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿತು. ಇದು 1918 ರಿಂದ 1920 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಎರಡು ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪೋಲೆಂಡ್, ರೊಮೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಜೆಕೊಸ್ಲೊವಾಕಿಯಾ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿತು. ಬಳಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಸೋವಿಯತ್ ಸಮಾಜವಾದಿ ಗಣರಾಜ್ಯ (S.S.R.) ಆಗಿ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಭಾಗವಾಯಿತು. 1991 ರಲ್ಲಿ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪತನದೊಂದಿಗೆ, ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಸೋವಿಯತ್ ಸಮಾಜವಾದಿ ಗಣರಾಜ್ಯವು 1990 ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಯಿತು. ಇದು 24 ಆಗಸ್ಟ್ 1991 ರಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, ದೇಶವು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿತು.

* ಉಕ್ರೇನ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೂರ್ವಗಡಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ 100,000 ಸೈನಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದರು.

* ನವೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿನ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಿಲಿಟರಿ ಯಂತ್ರಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ 100,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಷ್ಯಾದ ಸೈನಿಕರ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿತ್ತು.

ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೈಡನ್.

* ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ, ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಅವರು ಉಕ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದರೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುವುದಾಗಿ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಭದ್ರತಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳ ಮುಂದಿಟ್ಟಿತು.

* ರಷ್ಯಾ ಕರಡು ಭದ್ರತಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರವು ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಜಿ ಸೋವಿಯತ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ನ್ಯಾಟೋ ವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು ಆದರೆ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಉಲ್ಬಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿತು.

* 3 ಜನವರಿ 2022 ರಂದು, ರಷ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿಗೆ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಮುಂಬರುವ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಭೆಗಳ ಕುರಿತು ನಾಯಕರು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.

ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ

* ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು 10 ಜನವರಿ 2022 ರಂದು ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು ಆದರೆ ರಷ್ಯಾ ಮಂಡಿಸಿದ ಭದ್ರತಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಯುಎಸ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು.

ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಬೈಡನ್

19 ಜನವರಿ 2022 ರಂದು, ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ನ್ಯಾಟೋ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಿರಲು ಸೂಚನೆ

ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಯ ದಿನಗಳ ನಂತರ, NATO ತನ್ನ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಿರಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತು ಮತ್ತು 24 ಜನವರಿ 2022 ರಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯುಎಸ್ ಕೂಡಾ ಸುಮಾರು 8,500 ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸಿದ್ದರಿರಲು ಸೂಚಿಸಿತು.

ರಷ್ಯಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯುಎಸ್ ಲಿಖಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

26 ಜನವರಿ 2022 ರಂದು, ರಷ್ಯಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕೋದ ಕಾಳಜಿಗಳ "ತಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ" ನೀಡುವಾಗ NATO ದ "ತೆರೆದ-ಬಾಗಿಲು" ನೀತಿಗೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿತು.

ರಷ್ಯಾದ ಭದ್ರತಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಿಲ್ಲ.

ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ತಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಝೆಲೆಂಕ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಭೀತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಯುಎಸ್ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ.

ಜನವರಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು, ಯುಎನ್ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಕುರಿತು ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು.

ಯುಎನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯುಎಸ್ ರಾಯಭಾರಿಯು ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣವು ಜಾಗತಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಯುಎನ್‌ಗೆ ರಷ್ಯಾದ ರಾಯಭಾರಿ ಯೋಜಿತ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಯುಎನ್‌ಗೆ ರಷ್ಯಾದ ರಾಯಭಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪುಟಿನ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಭದ್ರತಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಯುಎಸ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ 8 ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಂದು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪುಟಿನ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಯುಕೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಮಾತುಕತೆ

ಯುಕೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಿಜ್ ಟ್ರಸ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಎಫ್‌ಎಂ ಸೆರ್ಗೆ ಲಾವ್ರೊವ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ರಷ್ಯಾದ ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್ ತಮ್ಮ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ರಷ್ಯಾದ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು.

ಜಿ7 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ

ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ ರಷ್ಯಾ ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಿ7 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದವು.

ಗಡಿಯಿಂದ ಪಡೆಗಳ ಹಿಂದೇಟು

ಫೆಬ್ರವರಿ 15, 2022 ರಂದು, ಉಕ್ರೇನ್ ಗಡಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ಹೇಳಿಕೆ ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು, ಅವರು ಕೇಳುವದನ್ನು ಅವರು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಿಜವಾದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಅವರು ನಿಜವಾದ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

Russia-Ukraine War : ಉಕ್ರೇನ್-ರಷ್ಯಾ ಸೇನೆಗಳ ಬಲಾಬಲ ಹೇಗಿದೆ?

ಪೂರ್ವ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಗುರುತಿಸಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ರಂದು, ಪುಟಿನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು, ಆ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.

ರಷ್ಯಾದ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕ ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ಉಕ್ರೇನ್ ಪೂರ್ವಭಾಗದ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ರಷ್ಯಾ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ನಿಯೋ ನಾಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರ ಇರುವವರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಿಸಲು ರಷ್ಯಾ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪುಟಿನ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದರು.

