ಸ್ವಚ್ಛಂದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದೇಶಗಳೇ ಬೇಕು; ರಷ್ಯನ್ನರ ಆಷಾಢಭೂತಿತನ

oi-Vijayasarathi SN

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ಶತ್ರುತ್ವ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ ಇದೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಐರೋಪ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ರಷ್ಯಾ ಶತ್ರುತ್ವ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ಶೀತಲ ಸಮರ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದು 1991ರಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ಪತನದೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದ್ದ ರಷ್ಯಾ ಈಗ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಮೆರಿಕ-ರಷ್ಯಾ ನಡುವೆ ಶೀತಲ ಸಮರ ಹಬೆಯಾಡತೊಡಗಿದೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ರಷ್ಯಾದ ಸಿರಿವಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲಾಸೀ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಓಪನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿರುವ ವಿಚಾರ. ಈಗ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯೂರೋಪ್ ದೇಶಗಳು ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ನಾಡಿನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಹಾತೊರೆಯುವ ರಷ್ಯನ್ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳನ್ನು ವಾಚಾಮಗೋಚರವಾಗಿ ಬಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿಲಾಸೀ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಮೊದಲಾದೆಡೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಿಸ್‌ನ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಟ್ರೇಸ್ಮನ್ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದು ಆಷಾಢಭೂತಿತನದ ಪರಮಾವಧಿ, ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ ರಷ್ಯನ್ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಲೀ ಸಿರಿವಂತರಿಗಾಗಲೀ ತಾವು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳನ್ನ ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅದೇ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವೈರುದ್ಧತೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಚಿಂತನೆ ಈ ಜನಗಳದ್ದು ಎಂದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯನ್ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರದ ತಜ್ಞಬೋಧಕರೂ ಆಗಿರುವ ಡೇನಿಯಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.

English summary

Russian politicans and officers hate western countries, but their family members lead luxuruious lives in these very countries. That is the hypocracy says westerners. Many countries have sanctioned against these Russian people.