ಮೈಗೆ ಕಚ್ಚೋ ಕೆಂಪು ಇರುವೆ ಚೆಟ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ?

ರಾಯ್ಪುರ್/ಬಸ್ತರ್, ಮಾರ್ಚ್ 22: ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಬಸ್ತಾರ್ ವಿಭಾಗದ ವಿಶೇಷ ಪಾಕವಿಧಾನ, ಕೆಂಪು ಇರುವೆ ಚಟ್ನಿ (ಚಾಪ್ರಾ ಚಟ್ನಿ) ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪು ಇರುವೆ ಚಟ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಓದಿರಬಹುದು, ಕೇಳಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಸ್ತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಇರುವೆಯಿಂದ ಇತರ ಆಹಾರಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಫೇಮಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಂಪಿರುವಯ ರುಚಿನೇ ಹಾಗೆ. ಒಮ್ಮೆ ಇದರ ರುಚಿ ಕಂಡರೆ ಇದನ್ನು ತರಸ್ಕರಿಸುವ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಸ್ತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಇರುವೆ ಚಟ್ನಿಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಸೂಪ್, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪಿರುವೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸಿದ ಮಾಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಇರುವೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲು ಶೇಖರಿಸಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಸ್ತಾರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಜನ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ರಾಜೇಶ್ ಯಾಲಂ ಅವರು ಜಗದಲ್‌ಪುರದಿಂದ ಬಸ್ತಾರ್‌ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ದಾಂತೇವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ತಿರ್ತುಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಚೆ ಬಸ್ತಾರ್ ಧಾಬಾವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಧಾಬಾದ ಗುರುತು ಬಸ್ತಾರಿಯಾ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ರಾಜೇಶ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಸ್ತಾರ್‌ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತರ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಂಪು ಇರುವೆ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬೇರೆಡೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವವರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಇರುವೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಕೆಂಪು ಇರುವೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಾಜೇಶ್.

ಪಾಕವಿಧಾನ ಏನು?

ಕೆಂಪು ಇರುವೆಯ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಸೂಪ್‌ನಂತೆ, ಕೆಂಪು ಇರುವೆ ಸಾಸ್ ಸೂಪ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಧಾಬಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಇರುವೆ ಚಟ್ನಿ ನಮ್ಮ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಾಕೇಶ್.

ಕೆಂಪು ಇರುವೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಂಪು ಇರುವೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಲ್ಲವಿದೆ. ಇದು ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿದಾದ ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೀತ, ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾಲೋಚಿತ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

red ant chutney, soup, pickle and badi are made in Bastar. Pickles and big bounties are made to be kept for eating in any season. Especially for the rainy season, people prepare it in advance and keep it in homes.