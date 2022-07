Features

ಲಂಡನ್, ಜುಲೈ 21: ಭಾರತ ಮೂಲದ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ ಋಷಿ ಸುನಕ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಬೋರಿಸ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಐದು ಸುತ್ತುಗಳು ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. 13 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವೆ ಲಿಜ್ ಟ್ರುಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಚುನಾವಣೆ: 5ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತದಾನದಲ್ಲೂ ರಿಷಿ ಸುನಕ್‌ ಟಾಪ್‌

ಎಲ್ಲಾ ಐದು ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೊನೆಯ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಅವರೇ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದೆ.

ಐದನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ 137 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಈ ಮುಂಚಿನ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್-2ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಲಿಜ್ ಟ್ರುಸ್ ಐದನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ 113 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಪೆನ್ನಿ ಮಾರ್ಡಾಂಟ್ 105 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಸಿರಿವಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಸುನಕ್; ಇಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಈಗ ಕಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಮತ್ತು ಲಿಜ್ ಟ್ರುಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಲೈವ್ ಪ್ರಸಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Rishi Sunak has consistently won the race in first phase of tories elections. But he may not be able to win the final phase, where common party members will vote, says some surveys.