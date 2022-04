ವಿಡಿಯೋ: ಹೆಬ್ಬಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೋಜು

Features

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಪ್ರೌವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು. ಕೆಲ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ವಿಷಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೇ ಬೆರೆಯುವುದು ನೋಡಗರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತಹದೇ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಈಜಲು ಅಥವಾ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಧೈತ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಡು ಜನ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಣ್ಣ ಹಾವು ನೋಡಿದರೆ ಹತ್ತು ಅಡಿ ದೂರ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಇಣುಕಿ ನೋಡುವ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಉದ್ದನೆಯ, ಭಾರವಾದ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ನೋಡಿ, ಜನರ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾವು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಜನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

Children having fun in the swimming pool and python is swimming in the water between them; Video Goes Viral.