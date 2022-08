Features

oi-Minuddin Nadaf

ನೀವು ಚೆಕ್‌ ಮೂಲಕ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹಣ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದು ಅಂದರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಎಸ್‌ (PPS) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಚೆಕ್‌ನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು. ಇಂದಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು PPS (ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೇ ಸಿಸ್ಟಮ್)ನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವೆ. ನೀವು ಪಿಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಚೆಕ್‌ನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು. ಹೌದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಧನಾತ್ಮಕ ವೇತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.

ನೀವು ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸುದ್ದಿ. ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2022ರಿಂದ(ಇಂದು) ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು 5 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಚೆಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (PPS) ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವೆ. ಧನಾತ್ಮಕ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಚೆಕ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ ಬಿಐ) ಜನವರಿ 1, 2021ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಚೆಕ್ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಪಿಪಿಎಸ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಗೊಳಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಹಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 5 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಚೆಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ವೇತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವೇತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಚೆಕ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆರ್‌ಬಿಐ ಬಯಸುತ್ತದೆ.

