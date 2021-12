Features

oi-Lavakumar B M

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 28: ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಗಟ್ಟಿಯಾದಷ್ಟು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೆಡಿಎಸ್‌ನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೀಗಳೆದಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಾಕುವಂತೆಯೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್‌ನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The Congress leaders are aware of the fact that the JDS party will have an impact on our party.