Features

oi-Muralidhara V

ಬೆಂಗಳೂರು ಜು. 27: ಕೋವಿಡ್ 19 ದೇಶದ ಅರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆತ್ತಲೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನೀಷಿಯನ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್‌ಸಿ ಪಾಸಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬದಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

English summary

Paramedical courses after SSLC in India: Here we talking about the paramedical courses which can be pursued on the basis of SSLC. Read more details in kannada.