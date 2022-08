9 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಜ್ವರದ ಭೀತಿ: ಯಾಕೆ?

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೈ, ಕಾಲು ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ರೋಗ ಅಂದರೆ ಎಚ್‌ಎಫ್‌ಎಂಡಿ ಕಾಯಿಲೆಯ ನಂತರ ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಜ್ವರದ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಕೇವಲ ಎಚ್‌ಎಫ್‌ಎಂಡಿ(HFMD)ಯ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕರೋನಾದ ರೂಪಾಂತರವು ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಇದ್ದಂತೆ. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು 9 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಜ್ವರ ಎಂದು ಹೆಸರು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಆಕಾರದ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ರೋಗಿಯ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಧ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳು ಎಚ್‌ಎಫ್‌ಎಂಡಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಟೊಮೆಟೊ ಜ್ವರದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಮಂಗನ ಕಾಳುಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಜ್ವರವು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ಜ್ವರ, ಸ್ನಾಯು ನೋವು, ಆಯಾಸ, ಬಡಿತ, ಕೀಲು ನೋವು, ತುರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ಅತಿಸಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಟೊಮೇಟೊ ಜ್ವರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ಟೊಮೇಟೊ ಜ್ವರ'ದ ಬಗ್ಗೆ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಇನ್ನು ಮೇ 6 ರಂದು ಕೇರಳದ ಕೊಲ್ಲಂನಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಜ್ವರದ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆಗ 1ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜ್ವರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಹರಡುತ್ತಿದೆ.

ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೊಳಕು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ. ಮಕ್ಕಳು ಆಟಿಕೆಗಳು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇತರ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳಂತೆ, ಇದು ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕವೂ ಹರಡುತ್ತದೆ.

ಕೇರಳದ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಜ್ವರ: ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅಲರ್ಟ್..!

