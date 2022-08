ಪಾರ್ಸಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ; ಈ ಸಮುದಾಯದ ಇತಿಹಾಸ, ಮಹತ್ವ

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಇಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಪಾರ್ಸಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಇದೆ. ನವರೋಜ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಪಾರ್ಸಿಗಳ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿವೆ.

ಪಾರ್ಸಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಇರಾನೀ ಹೊಸ ವರ್ಷವೆಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಪಾರ್ಸಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೬ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಪಾರ್ಸಿಗಳು ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಯುಗಾದಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಪಾರ್ಸಿಗಳಿಗೆ ನವ್ರೋಜ್ ಹೊಸ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಪಾರ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ನವ್ರೋಜ್ ಆಚರಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ಪಾರ್ಸಿಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಬಹಳ ವೈಭವವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

English summary

Parsis are of the Iranian origin. Most of the Parsis have left Iran after emergence of Islam. They follow Zoroastrian religion. Nowruz is their new year.