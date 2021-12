ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಣಿತ ದಿನ 2021: ಇತಿಹಾಸ, ಆಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲಿದೆ?

Features

ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಣಿತ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಈರೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 22,1887ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವ ರಾಮಾನುಜನ್‌ಗೆ ಗಣಿತ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಒಲವು, ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿ. 22ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಣಿತ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ರಾಮಾನುಜನ್‌ಗೆ ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಉತ್ಸಾಹ ಇತ್ತು. ಅದು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದರೆ, 12 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಟ್ರಿಗನಾಮೆಟ್ರಿ (ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ)ಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಪುಣನಾಗಿದ್ದು, ಯಾರ ಸಹಾಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಕುಂಬಕೋಣಮ್‌ನ ಸರಕಾರಿ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಲು ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್‌ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೂ ಸಹ, ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮನೆ ತೊರೆದ ರಾಮಾನುಜನ್‌, ಮದ್ರಾಸ್‌ನ ಪಚಯಪ್ಪ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಬಳಿಕ, ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್‌ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮದ್ರಾಸ್‌ ಬಂದರು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲರ್ಕ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, 1913ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಜಿ.ಎಚ್‌. ಹಾರ್ಡಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್‌ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜನ್‌ಗೆ ಇರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅರಿತ ಹಾರ್ಡಿ, ಅವರನ್ನು ಲಂಡನ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ನ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ರಾಮಾನುಜನ್‌ರ ಯಶಸ್ಸಿನ ದಿನಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಣಿತಜ್ಞ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 22ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಣಿತ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 22ನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಣಿತ ದಿನವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.

ಗಣಿತ ದಿನದ ಆಚರಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಗಣಿತದ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು. ದೇಶದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಕಲಿಯುವ ಕುರಿತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಈ ದಿನದಂದು ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೂಲಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಬೋಧನೆ - ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ (ಟಿಎಲ್‌ಎಂ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಣಿತ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್​ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ (ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್) ಮತ್ತು ಭಾರತ ಕೂಡ ಗಣಿತ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹರಡಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಈರೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1887 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು 1903 ರಲ್ಲಿ ತಂಜಾವೂರಿನ ಕುಂಭಕೋಣಂನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದರು.

ಇಲ್ಲಿ ಗಣಿತದ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅವರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನೇಕ ತತ್ವಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.

ಇಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ದಿನ. ಕೇವಲ 32 ವರ್ಷಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಣಿತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಇಂದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ಅನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಣಿತ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಲು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಣಿತ ದಿನವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರ 125ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಡಾ.ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತರ ಮಾನವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣತರಾಗಿದ್ದರು. ಕೇವಲ 12 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದಲೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. 1911 ರಲ್ಲಿ, ಬರ್ನೌಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಅವರ 17-ಪುಟಗಳ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು.

ಮದ್ರಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ

1912 ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮದ್ರಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುಮಾಸ್ತರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ, ಅವನ ಗಣಿತದ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿ, ಅವನನ್ನು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ GH ಹಾರ್ಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಮೊದಲ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ರಿನಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಾರ್ಡಿ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.

1917 ರಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ

ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರು 1916 ರಲ್ಲಿ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ B.Sc ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, 1917 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಲಂಡನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಯಾರ ಸಹಾಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ 3900 ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು- ರಾಮಾನುಜನ್ ಪ್ರೈಮ್, ರಾಮಾನುಜನ್ ಥೀಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್, ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಮಾಕ್ ಥೀಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ನಂತರ ಅವರು ಗಣಿತದ ವಿಭಿನ್ನ ಸರಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.

1918 ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಫೆಲೋ ಆದರು

1918 ರಲ್ಲಿ, ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರು ಎಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಫೆಲೋ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಈ ಫೆಲೋಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಅವರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗಿಂತ ಕಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದುವರೆಗೂ ಅದು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ರಿನಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಫೆಲೋ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಇಂದಿಗೂ, ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಮೇಯಗಳಿವೆ, ಅದು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಒಗಟಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

32 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನ

ರಾಮಾನುಜನ್ 1919 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ಅವರು 26 ಏಪ್ರಿಲ್ 1920 ರಂದು ಕುಂಭಕೋಣಂನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. 1991 ರಲ್ಲಿ, ಅವರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ - ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ನ್ಯೂ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ 2015 ರಲ್ಲಿ, ಇವರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು.

English summary

