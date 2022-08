ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಪಿಂಗಾಳಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸಂಗತಿಗಳು

Features

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ. ತಿರಂಗ ಬಾವುಟ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದರೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಷ್ಟು ಸುಭದ್ರ ಭಾವನೆ. ಅದ್ಭುತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಬಣ್ಣಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ನಮ್ಮದು.

ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗುಣ ಏನೆಂದು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದೊಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಧೈರ್ಯ, ತ್ಯಾಗ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ.

ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಮೊದಲು ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಪಿಂಗಾಳಿ ವೆಂಕಯ್ಯ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪಿಂಗಾಳಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಕಳೆದ ವಾರ (ಆ. 2) ಇತ್ತು. ಅಪ್ರತಿಮ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಪಿಂಗಾಳಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರಕಾರದ ಸೈನಿಕರಾದರೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೈ ಎನಿಸಿದ್ದರು.

ಪಿಂಗಾಳಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ಜನ್ಮದಿನ ಆಗಿ ಎಂಟು ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಅವರು ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಗಾಳಿ ವೆಂಕಯ್ಯನ ಹೆಸರು ಎಲೆಮರೆಕಾಯಿಯಂತೆ ಇದ್ದರೂ ಅವರ ಸಾಹಸ, ಹೋರಾಟದ ಮಹತ್ವ ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

Pingali Venkayya is the first designer of present National flag of India. He was a multi talented person who had interest in various things. He was well read man also.