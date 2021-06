ನಫ್ತಾಲಿ ಬೆನೆಟ್ ಕೈಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಚುಕ್ಕಾಣಿ: ಇಸ್ರೇಲ್ ನೂತನ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ

Features

oi-Madhukara Shetty

ಟೆಲ್ ಅವೀವ್, ಜೂನ್ 14: 12 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಿಂದ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ನಪ್ತಾಲಿ ಬೆನೆಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪುಟ್ಟ ದೇಶವಾದರೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಡಪಂಥೀಯ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಅರಬ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಲಪಂಥೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೆನೆಟ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ 2023ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನಫ್ತಾಲಿ ಬೆನೆಟ್ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ಯೆಶ್ ಅಟಿಡ್‌ಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್: ನೇತನ್ಯಾಹು ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ್ಯ, ನಫ್ತಾಲಿ ನೂತನ ಪ್ರಧಾನಿ

ಹಾಗಾದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ನಫ್ತಾಲಿ ಬೆನೆಟ್ ಯಾರು? ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೇನು? ಮುಂದೆ ಓದಿ...

English summary

The Knesset approved Naftali Bennett as Israel's new Prime Minister late on Sunday evening India time. Who is he, and where does he stand in terms of political ideology?