ಪುರುಷ ಲೈಂಗಿಕ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆಯಾ? ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಬರಲ್ವಾ?

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 24: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ 95 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಏಕಾಏಕಿ ಸುಮಾರು 43,000 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ತಲಾ ಐದು ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಹರಡುವಿಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪುರುಷ ಲೈಂಗಿಕ ಜಾಲಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ (ಯುಎಸ್ ಸಿಡಿಸಿ) ಅಧ್ಯಯನವು ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಮನೆಯ ಬಹುತೇಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸೋಂಕನ್ನು ಹರಡಬಹುದೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನದಿಂದ 200 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಜಿವಂತ; ಯಾಕೆ ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೋಂಕಿತರು ಇದ್ದ ಮನೆಯ ನೆಲವನ್ನು ಸೋಂಕುರಹಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ದಿನಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಲಾಯಿತು.

ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ 20 ದಿನಗಳ ನಂತರ 70 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಮಂಚಗಳು, ಹೊದಿಕೆಗಳು, ಕಾಫಿ ಯಂತ್ರ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೌಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ವೈರಸ್ ಇರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ!

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ 50 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 15,4432 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಏಕಾಏಕಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೇನ್, ನಂತರ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪುರುಷ ಲೈಂಗಿಕ ಜಾಲಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹರಡುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ. ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಏಕಾಏಕಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೈನಂದಿನ ವರದಿಯಾಗುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನೂ, ಬಹುಪಾಲು ಪ್ರಕರಣಗಳು MSM (ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರು) ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹು ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಎಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಎಂಎ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಸದಸ್ಯ ಡಾ ರಾಜೀವ್ ಜಯದೇವನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಿಧಾನಗತಿ ಹರಡುವಿಕೆಯು ಈ ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರಬಹುದು. ಎಂಎಸ್‌ಎಂ ಸಮುದಾಯದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿರಳವಾಗಿ ವರದಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾರಣ ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹರಡುವ ರೋಗವಾಗಿದೆ. ವೈರಸ್ ಹರಡಲು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮತ್ತು ನಿಕಟ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರೋಗ ಪೀಡಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಕಡವಾರು ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಡಾ ಜಯದೇವನ್ ಹೇಳಿದರು.

