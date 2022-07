ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ: ನಾಸಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಳಸಿದರೆ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ!

Features

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 19: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪಿಡುಗು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿರುವು ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಜಸ್ಟ್ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಂಕನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಔಷಧಿಯೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಸಂಶೋಧಿಸಿರುವ ನಾಸಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಔಷಧಿಯು ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಡೋಸ್, ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಮತ್ತು ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾಸಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ.

ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಜತೆ ಇದೀಗ ನೇಸಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ

ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ನಾಸಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಳಸಿದರೆ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಂಕಿನ ಪರಿಣಾಮವೇ ತಗ್ಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದಿಂದಲೇ ಸೋಂಕು ಮಂಗ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು?, ನಾಸಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಗಿತ್ತು?, ಲಸಿಕೆಗಿಂತ ನಾಸಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ?, ನಾಸಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

English summary

According to a study published in The Lancet Regional Health Southeast Asia journal, Made in India nitric oxide nasal spray (NONS) efficient in reducing viral load by 94% within 24 hours and by 99% within 48 hours. Know more.