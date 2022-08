ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ವಾಸ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಏಕೈಕ ಸ್ಥಳ ಇದು

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಅದಿ ಮಾನವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಎಂದು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಮೊದಲು ಹೇಳುವ ಉತ್ತರ ಗುಹೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಸ ಇರಬೇಕಾದ್ದರೂ ಗುಹೆಯಲ್ಲೇ.

ಇದೆತ್ತಣದಿಂದೆತ್ತಣ ಸಂಬಂಧ ಎನಿಸಬಹುದು. ಚಂದ್ರನಂಥ ಅತಿರೇಕದ ವಾತಾವರಣ ಇರುವ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ವಾಸ ಇರಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತಾ ಎನಿಸಬಹುದು. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ವಾಸ ಇರಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರನ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಬರಲಾದರೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೂಡಾದರೂ ಬೇಕಲ್ಲವೇ?

ಚಂದ್ರನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ರೋವರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಆಗಲೇ ಗುಹೆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆವು. ಇದು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ. ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರುವುದು ಈ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿಯೇ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೆ ಈ ಗುಹೆಯಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಚಂದ್ರನ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿದೆ? ಚಂದ್ರನ ಇತರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ವಾಸ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಕೆಲ ಕುತೂಹಲಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಮಾಧಾನ.

English summary

Nasa’s LRO spacecraft has recently discovered some pits like shaded locations on the Moon. The temperature of these pits hovers around a temperature of about 17 Celsius which is suitable for humans.