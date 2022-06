ಯಾವ ಹೈಟೆಕ್ ಶಾಲೆಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಕೇರಳದ ಈ ಬಸ್‌ ಸ್ಕೂಲ್!

Features

oi-Naveenkumar N

ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ಜೂನ್ 2: ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯುವಂತಾಗಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಣವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಹಲವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಕಟ್ಟಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ.

ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ದೊರೆತು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರವೇ ಸರಿ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈ ಟೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಗುಜರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವ ಶಾಲಾ ತರಗತಿಗಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಬಸ್ ಶಾಲೆ ಈಗ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕೇರಳದ ರಾಜಧಾನಿ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಸಮೀಪದ ಮಣಕ್ಕಾಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಬಸ್‌ ಶಾಲೆ ಸ್ಥಾಪೆನೆಯಾಗಿದೆ.

English summary

A bus from the Eenchakkal depot of the Kerala State Road Transport Corporation (KSRTC) has been converted into a school classroom, and become the new sensation in Town.