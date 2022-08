ಮಗಳ ಕಾಯಿಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಗಾಂಜಾ ಬಳಕೆ ಕಾನೂನುಬದ್ದಗೊಳಿಸಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ತಾಯಿ

Features

oi-Naveenkumar N

ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಆಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಗು ಪಿಕಾ ಸಸಿ ಕಿರಣ. ಅಂಬೆಗಾಲು ಇಡುವ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ನಂತರ ಶಿಶು ವಿಹಾರವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗಲೂ ಆಕೆ ಉತ್ಸಾಹದ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ತನ್ನ ತರಗತಿಯ ಇತರ ಮಕ್ಕಳಂತೆಯೇ ಇದ್ದಳು. ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಿಯ ಗಾಯಕಿ, ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮಗಳ ತುಂಟಾಟವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಾಯಿ ಸಂತಿ ವಾರಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಸುನರ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಖುಷಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

ಪಿಕಾ ಸಸಿ ಕಿರಣ ಐದು ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ಅವಳ ಆರೋಗ್ಯ ಹಠಾತ್ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು, ಹಲವು ಬಾರಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ವಾರಸ್ತುತಿ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾದ ಬಾಲಿ ದ್ವೀಪದ ಡೆನ್‌ಪಾಸರ್ ನಲ್ಲಿರುವ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಾಗ, ಪಿಕಾಗೆ ಅಪಸ್ಮಾರ ಔಷಧಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಗಾಂಜಾ ಎಲೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು!

ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು "ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಪಾಲ್ಸಿ" ಎನ್ನುವ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ವಾರಸ್ತುತಿಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೈದ್ಯರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಪಾಲ್ಸಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ನಂತರ, ಪಿಕಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ರೋಗ ಉಲ್ಬಣವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪಿಕಾಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ.

ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೂ ಏನೂ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾರಸ್ತುತಿ ಹೇಳಿದರು.

English summary

Warastuti call to legalize marijuana for medical purposes in Indonesia met with fierce resistance. On July 20, Indonesia's Constitutional Court rejected a request for a judicial review of Indonesia's 2009 drug law by Warastuti, Prativi and another mother with a child with cerebral palsy. It said that it will not allow the use of cannabis for any reason.