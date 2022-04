ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯುತ್ in ಡೇಂಜರ್; ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ 'ಪವರ್'- ಇದು ಹೇಗೆ?

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಬೆಂಗಳೂರು, ಏ. 18: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಭಾವ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಬಾರಿ ಒನ್ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಾದರೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ ಆಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈನಂಥ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೀವನವನ್ನು ಹೈರಾಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮ ಇದು.

ಆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಿತಿ ತುಸು ವಿಭಿನ್ನ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊದಲಾದೆಡೆ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಕಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪವರ್ ಕಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸಂಗ್ರಹ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲು ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೇಬಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದೇ ಕಾರಣ. ಹೊರತು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಭಾವದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊದಲಾದೆಡೆ ಪವರ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

Power cut Crisis: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊರತೆ, ಪವರ್ ಕಟ್; ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್

English summary

Most of the states are facing power crisis due to high demand and severe shortage of coal. But, Karnataka has surplus energy to meet peak demand in the summer. This is due to pre-planning from past few years.