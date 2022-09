ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ ಓಡಲು ಕಿಮೀಗೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ? ಇ-ಬಸ್ ಸಾಧಕ, ಬಾಧಕಗಳು

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ. 01: ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಬಸ್ಸುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಗಗಳಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಕೈಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಕೈಕೊಡುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಕೆಎಸ್ಸಾರ್ಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಬೇರೆ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಹಳ ದುಬಾರಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇ-ಬಸ್‌ಗಳ ಯುಗ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಸುಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೂರು ಇ-ಬಸ್ಸುಗಳು ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿವೆ. ತುಸು ದೂರ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೂ ಇ-ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆಟೊಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕ ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 300 ಇ-ಬಸ್ಸುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಡೆದ ಬಿಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ‌ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಉಪಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸ್ವಿಚ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಈ 300 ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೂರು ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬಿಎಂಟಿಸಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಸುಗಳ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು, ಡೀಸೆಲ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ, ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ತಡೆಯಬಲ್ಲುದು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

English summary

BMTC will have to spend more than 49 rupees per KM for an electric bus to run, according to the officials. And once fully charged, ebus can run upto 150 km in Bengaluru.