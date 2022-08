ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಯುಪಿ ಮಾಡೆಲ್ ಹಿಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿ

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ರಣೋತ್ಸಾಹ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 'ಸಿದ್ದರಾಮೋತ್ಸವ' ಮೂಲಕ ಹೊಸ ರಣತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ. ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸರಕಾರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗದೇ ಹೋದರೂ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಶಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಒದಗಿಸಿರುವುದು ಹೌದು. ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದು. 2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಸಿದ್ದರಾಮೋತ್ಸವವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

ಅತ್ತ, ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದುದು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗಾಯತರ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸದೀಯ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಈಗಲೂ ಲಿಂಗಾಯತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ.

ಇನ್ನು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹತ್ಯೆ ಘಟನೆಗಳು ಕೆಲ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ರೊಚ್ಚಿಗೆಬ್ಬಿಸಿವೆ. ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನರು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ವಿಮುಖರಾದರೂ ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಇನ್ನೇನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದೇ ಈಗ ಯುಪಿ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಶಾಸಕರ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ; ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿಗೆ ಅಂಕ ನೀಡಿ

English summary

BJP had won second time in Uttar Pradesh despite facing several odds. It had focussed on small caste groups. In Karnataka too, BJP seems to be using the same model.