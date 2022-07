ಕುಶಲವೇ.. ಕ್ಷೇಮವೇ..! ಮುನಿಸಿಕೊಂಡವನ ಮನವೊಲಿಕೆಗೆ 'ಆಕೆ' ಬರೆದಿದ್ದು 434 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಪತ್ರ!

Features

oi-Rajashekhar Myageri

ದುನಿಯಾ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಫೇಸ್ ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೇಲೆಯೇ ಜನರು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಅದೊಂದು ಪತ್ರ ಇದೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಮುನಿಸಿಕೊಂಡ ಅವನನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರವು ಕೊನೆಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ. ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡಿದೆ. ಆಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಮುನಿಸು ಮರೆಯಾಗಿದೆ, ಅದೊಂದು ಪತ್ರ ಆತನ ಹೃದಯ ತಟ್ಟಿದೆ.

ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆದ 3ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ: ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು

ಇನ್ನು ಲೆಟರ್ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರ ಮನಸಿಗೆ ಮೊದಲು ಹೊಳೆಯುವುದೇ ಲವ್ ಲೆಟರ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಆ ಯುವತಿ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರ ವೈರಲ್ ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಆ ಸಹೋದರಿ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

English summary

A woman in Kerala wrote a 434-metre-long letter weighing 5 kg to her angry brother to pacify him after she forget to wish him on International Brothers Day this year.