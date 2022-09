ಜಗಮಗಿಸುವ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಗಜಪಡೆ ತಾಲೀಮು!

Features

oi-Lavakumar B M

ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಮಾಡಿರುವ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪದ ಅಲಂಕಾರ ಜಗಮಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೆ ಗಜಪಡೆಯನ್ನು ಸನ್ನದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಅರ್ಥಾತ್ ತಾಲೀಮು ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.

ಇದುವರೆಗೆ ಒಣ ತಾಲೀಮಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮರದ ಅಂಬಾರಿಯ ತನಕ ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಗಜಪಡೆಗೆ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಂಬಾರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಮುಹೂರ್ತ ಸಂಜೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತ ಅಭಿಮನ್ಯು ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ತಲುಪುವ ವೇಳೆಗೆ ರಾತ್ರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಡೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪಗಳ ಅಲಂಕಾರ ಜಗಮಗಿಸಲಿರುವುದರಿಂದ ಗಜಪಡೆ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

ದಸರಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್‌ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ

ಇದು ದಸರಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗಜಪಡೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವವಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಗಜಪಡೆ ವಿಚಲಿತಗೊಳ್ಳದೆ ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಲು ಇದೀಗ ಕತ್ತಲಾದ ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪದ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಗಜಪಡೆಗೆ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗಜಪಡೆ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವದಳಕ್ಕೆ 3ನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಫಿರಂಗಿ ತಾಲೀಮನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಶಬ್ದದ ತಾಲೀಮಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಜಪಡೆ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಪಡೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಬೆದರದೆ ನಿಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜಂಬೂಸವಾರಿಯಂದು 21 ಸುತ್ತು ಕುಶಾಲತೋಪು ಸಿಡಿಸಿದರೂ ಹೆದರಲ್ಲ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿವೆ.

English summary

Dasara elephants on the Jamboo team are walking under the lightings and the final round of cannon firing was also successful