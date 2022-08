ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹಸು ಬಂದರೆ ಶುಭವೇ?

Features

oi-Minuddin Nadaf

ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹಸು ಬಂದರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ದೇವರ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ. ಕನಸಿನ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಕಾಣುವ ಕನಸುಗಳು ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಶುಭ ಅಥವಾ ಅಶುಭ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಸುವನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಅರ್ಥವೇನು ಎಂಬುವುದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಕನಸಿನ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ನೋಡುವ ಕನಸುಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ನಾವು ಮರೆಯುವ ಅನೇಕ ಕನಸುಗಳಿವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಕನಸಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಕನಸಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬಿಳಿ ಹಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

English summary

What does it mean to see a big white cow in a dream, If you see a white cow in your dream, it means that you are very good. Because this animal is known as God's animal,