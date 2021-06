ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಜ್ವರ ಬರುವುದು ಸಹಜವೇ? ಜ್ವರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನರ್ಥ?

Features

oi-Sumalatha N

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 14: ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನ ತಡೆಗೆ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ತಲೆ ನೋವು, ಸುಸ್ತು, ಕೈ ಊತ, ಜ್ವರ, ತಲೆ ಸುತ್ತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಲಸಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆ ಒದಗಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದರ್ಥ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.

ಆದರೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಈ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಸ್ತು, ಜ್ವರ ಯಾವುದೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರರ್ಥ ಏನು? ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣ ಗೋಚರಿಸದವಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಇಂಥ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ. ಈ ಕುರಿತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದೆ ಓದಿ...

English summary

After taking corona vaccine many people experienced side effects. But many people have not experienced any side effects at all, does that the vaccine is not working pdroperly? Here is answer