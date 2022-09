ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಡಾಲರ್ ಎದುರು 8.48% ಕುಸಿತ; ಯಾಕೆ?

Features

ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ 80.86 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ರೂಪಾಯಿ ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಡಾಲರ್‌ಗೆ 25 ಪೈಸೆ ಕುಸಿದು 81.09ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರವಾದ ಇಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ 41 ಪೈಸೆಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಗುರುವಾರವೂ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ 80.86 ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ 24ರ ನಂತರ ಗುರುವಾರ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ರೂಪಾಯಿ, ಷೇರುಪೇಟೆ ತಲ್ಲಣ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿತ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಡಾಲರ್ ಎದುರು 8.48% ಕುಸಿದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಯುಎಸ್ ಖಜಾನೆ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿನ ಜಂಪ್‌ನಿಂದಾಗಿ 10-ವರ್ಷದ ಬಾಂಡ್ ಇಳುವರಿಯು ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ.

Indian rupee: Rupee slips past 81 per US dollar for the first time ever on September 23rd. On previous day Rupee had crossed 80 mark first time. Know more.