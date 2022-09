IRCTC: ರೈಲು ತಡವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಟೀ, ಕಾಫಿ, ಆಹಾರ, ಉಪಹಾರ ಉಚಿತ! ಹೇಗೆ?

Features

ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವು ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೈಲನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವು ಜನಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ದೂರದ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುಬೇಕು ಎಂದು ರೈಲು, ನಿಮ್ಮ ರೈಲು ತಡವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಿಗಮವು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ನಾವು ರೈಲುಗಳು ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿದರೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಶುಲ್ಕ, ಯಾಕೆ?

ರೈಲಿನೊಳಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಹಲವು ರೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ರೈಲಿನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ರೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ದೂರು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ರೈಲು ವಿಳಂಬದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

