ಬಿಜೆಪಿ-ಆರೆಸ್ಸೆಸ್, ಗಾಂಧಿ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್; ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಬೋರಿಸ್

Features

oi-Vijayasarathi SN

ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ದೇಶ ಭಾರತ. 75 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಬಹುದಾದ ಸಮಯ ಇದು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹು ಪಕ್ಷಗಳ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಂಚಲಾಗಿದೆ. ತಳಮಟ್ಟದಿಂದಲೂ ಜನಮತಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಭಾರತದ್ದು ಬಹಳ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ ಎನಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಜೀವಂತಿಕೆ ಇರುವ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುವುದು ಹೌದು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇರುವುದು ಹೌದಾ?

ಮತದಾರರು ಜಾಗ್ರತರಾಗದಿದ್ದರೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲ!

ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಸ್ಥಿತಿ? ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಸ್ಥಿತಿ? ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ?

ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬ್ರಿಟನ್‌ನಿಂದಲೇ ಎರವಲು ಪಡೆದಿರುವುದು. ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ? ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡುವುದು ಸಹಜ.

ದಿವಾಳಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿದಂತೆ 12 ದೇಶಗಳು

English summary

Boris Johnson had stepped down from Prime Minisership after party internal tussle. This can be almost unimaginable in Indian political system, say political experts.