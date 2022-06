ಆರತಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ್ತಿ

Features

oi-Naveenkumar N

ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಆಡಳಿತದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಈ ವಾರ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಆರತಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರತಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ (OSTP) ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಎರಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು 63 ವರ್ಷದ ಆರತಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಲಂಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರತಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲು ಸೆನೆಟ್ ಅನುಮೋದನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಲು ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಜ್ಞಾನ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ವಿಜ್ಞಾನ ನೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಸೇರಿ ಹಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರಿಸುವುದು ಎಂಬುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ.

English summary

United States President Joe Biden nominated Indian-origin physicist Aarti Prabhakar as his scientific advisor this week. The 63-year-old Aarti Prabhakar will replace Eric Lander, who resigned in February 7 on grounds of bullying his staff and creating a hostile work environment.