ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬಸ್ತರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸಲು ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಹಬ್ಬವು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಉದಾರತೆಯನ್ನು ಹರಡುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಳಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಚಳಿಗಾಲದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹೀಗಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ರಜಾದಿನಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ಹೌದು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ರಜೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಭಾನುವಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಚಳಿಗಾಲದ ರಜೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 10-15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ-

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿ:

1 ನೇ ಶನಿವಾರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ 3

2 ನೇ ಶನಿವಾರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ 10

3 ನೇ ಶನಿವಾರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ 17

4 ನೇ ಶನಿವಾರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 (ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮುನ್ನಾದಿನ)

5 ನೇ ಶನಿವಾರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ 31

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿ:

1 ನೇ ಭಾನುವಾರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ 4

2 ನೇ ಭಾನುವಾರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ 11

3 ನೇ ಭಾನುವಾರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ 18

4 ನೇ ಭಾನುವಾರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 (ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್)

ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಹಲವಾರು ಶಾಲೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಳಿಗಾಲದ ರಜೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೊನೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಜೆಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬಳಿಕವೂ ನೀಡಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಜೆಯ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂಬರುವ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ತಿಂಗಳ ದೀರ್ಘ ರಜಾದಿನಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ CBSE ತರಗತಿ 10 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, JEE ಮುಖ್ಯ ನಂತಹ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ದಿನಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು NEET UG 2023 ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

English summary

Winter vacations are given in schools during the last month of the year. It lasts about 10-15 days.