Mothers Day 2022 Wishes: ಅಮ್ಮ ಎಂದರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಅಮ್ಮ... ಈ ಭೂಮಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಂದ ದೇವತೆ. ಉಸಿರು ನೀಡಿದ ದೇವತೆ. ದಾರಿ ತೋರಿದ ಗುರು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾದ, ನಿಷ್ಕಲ್ಮಷವಾದ ಪ್ರೀತಿ ತಾಯಿಯದ್ದು. ಆಕೆಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮರಕಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ, ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತರುವ ತಾಯಿಗೆ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಾಯಂದಿರ ದಿನ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ಭಾನುವಾರವನ್ನು ವಿಶ್ವ ತಾಯಂದಿರ ದಿನ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತಾಯಂದಿರ ದಿನ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ-

ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಅಥವಾ ತಾಯಂದಿರ ದಿನವನ್ನು 1908ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ಶಾಂತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆಗಿದ್ದ ಅನಾ ಜಾರ್ವಿಸ್ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನಾ ಜಾರ್ವಿಸ್ ಮದುವೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. 1905ರಲ್ಲಿ ಅನಾ ತಾಯಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅನಾ ಈ ದಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಈ ದಿನವನ್ನು ತಾಯಂದಿರ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿದ್ದ ವುಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್ ಮೇ 9, 1914ರಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ 2ನೇ ಭಾನುವಾರದಂದು ತಾಯಂದಿರ ದಿನ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ, ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೇ ತಿಂಗಳ 2ನೇ ಭಾನುವಾರದಂದು ತಾಯಂದಿರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನ ತಾಯಂದಿರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಂಡನ್‍ನಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರ ದಿನವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾನುವಾರದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳ 2ನೇ ಭಾನುವಾರದಂದು ತಾಯಂದಿರ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮೇ 12ರಂದು ತಾಯಂದಿರ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ದಿನವಾದ ಇಂದು ತಾಯಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು 2022:

*ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಗುವಿನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

* ಅಮ್ಮಾ ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಂತೆ. ನನ್ನನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ತಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ.

* ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಪ್ರೀತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

*ನಾನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸರ ತಂದಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು!

* ನನ್ನ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ನನ್ನ ದೇವತೆ.

* ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಅಮ್ಮ. ಪ್ರತಿದಿನ ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

* ಅಮ್ಮಾ, ನೀವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನಾನು ನೀವು ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

* ಅಮ್ಮಾ, ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಂತು ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ಬೆಳಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

*ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೀವನ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ!

*ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಈ ದಿನ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಮುದ್ದು ಮಾಡಲು ಅರ್ಹರು!

*ನೀವು ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿ ಅಪ್ಪುಗೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

*ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನಾನು ಬೆಳೆದಾಗ ನಾನು ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು!

*ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು! ನೀವು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ!

ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ 2022 ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

"ನನ್ನ ಜೀವನ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು"- ಜಾರ್ಜ್ ಎಲಿಯಟ್

"ನನ್ನನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಸಿದ ನನ್ನ ದೇವತೆ ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ" - ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್

"ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ; ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ"- ರೂಮಿ

"ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಎಂಬ ದೇವರ ಹೆಸರು ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆ"-ವಿಲಿಯಂ ಮೇಕ್‌ಪೀಸ್ ಥಾಕ್ರೆ

"ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಶುದ್ಧ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ"- ಮಿಚ್ ಆಲ್ಬೊಮ್

"ಅಳಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವೆಂದರೆ ತಾಯಿಯ ತೋಳುಗಳು"- ಜೋಡಿ ಪಿಕೌಲ್ಟ್

