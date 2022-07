Trigrahi Yoga: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ; ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ

Features

oi-Sunitha B

ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗುರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ದೇವರಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳಾದ ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಈ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇದೇ ಜುಲೈ 13 ರಂದು ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಪೌರ್ಣಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೇದಗಳ ಲೇಖಕ ಮಹರ್ಷಿ ವೇದ ವ್ಯಾಸರು ಆಷಾಢ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನಿಸಿದರು ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಮಹರ್ಷಿ ವೇದ ವ್ಯಾಸರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ, ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಗುರುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾವನ್ನು ವ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 18 ಪುರಾಣಗಳಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪುರಾಣಗಳ ಲೇಖಕರೇ ವೇದ ವ್ಯಾಸರು.

ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿರುವ ವ್ಯಾಸಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಮಹತ್ವ

ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು 3 ರಾಶಿಯ ಜನರು ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

English summary

Trigrahi Yog On Guru Purnima 2022: Trigrahi Yog will be formed In Gemini; These Zodiac signs will get benefits in kannada. Know more.