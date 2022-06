ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತ ರಾಧಿಕಾ ಗುಪ್ತಾ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಸಿಇಒ

Features

oi-Sunitha B

ಬೆಂಗಳೂರು ಜೂನ್ 7: ಹಲವಾರು ಉದ್ಯೋಗ ನಿರಾಕರಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಆದರೆ ಈಗ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ CEO ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ರಾಧಿಕಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಜೀವನ ಅನೇಕ ಏಳು ಬೀಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಅವಮಾನಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗಲೇ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಧಿಕಾ ಗುಪ್ತಾ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾರಿವರು? ಇವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ತಿಳಿಯೋಣ.

ರಾಧಿಕಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ MF ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (CEO). ಆದರೆ ಅವರ 'ಬಾಗಿದ ಕುತ್ತಿಗೆ'ಗಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನವೇ ನರಕವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಏಳನೇ ಉದ್ಯೋಗ ನಿರಾಕರಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಹೊಂದಿದ ಅವರು ತಮ್ಮ 22 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಸಿಇಒಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

One of the youngest CEOs in the country, Gupta shares his inspirational journey. What are the challenges she has faced.