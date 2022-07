Features

oi-Minuddin Nadaf

ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೇರಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು, ಮೊಸರು, ಲಸ್ಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೊಣೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಕೂಡ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಧ್ವನಿ ಏತ್ತಿದ್ದವು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಇಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮೊಸರು, ಪನೀರ್, ಲಸ್ಸಿ, ಅಕ್ಕಿ, ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬ್ರೆಡ್‌ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ 5ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈ ದರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಬರೆ: ಮೊಸರು, ಲಸ್ಸಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಅಮುಲ್

ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The union government which had imposed GST on daily necessities, has now told the state in the Rajya Sabha that the decision to impose a higher GST fee of 5 per cent on various items including cereals, curd, lassi is the responsibility of the respective states.