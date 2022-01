ABP News-CVoter Survey: ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜಯ

Features

oi-Mahesh Malnad

ಪಣಜಿ, ಜನವರಿ 10: ಕರಾವಳಿ ರಾಜ್ಯ ಗೋವಾದ 40 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಈ ಬಾರಿ ಬಿರುಸಿನ ಪೈಪೋಟಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಎಎಪಿ, ಬಿಎಸ್ಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿವೆ. ಸದ್ಯ

ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಧಿಗೆ ಗದ್ದುಗೆ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದು, ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಲಿದೆ ಎಂದಿವೆ. ಎಎಪಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲವೇ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಪಂಜಾಬ್, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಗೋವಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ಗೋವಾದ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್,ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ, ಮಣಿಪುರ, ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಚುನಾವಣೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ನಡೆಸಿರುವ ಎಬಿಪಿ -ಸಿ ವೋಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಫೆಬ್ರವರಿ 10ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ (ಫೆ.14ರಂದು) ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 10ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರ ಬರಲಿದೆ.

English summary

Goa ABP News-CVoter Survey: Goa Assembly Election will be conducted in one phase on February 14, 2021, BJP Return For A Second Consecutive Term and AAP will be in the biggest gainer.