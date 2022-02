ನೀರಿನೊಳಗಿದ್ದ ಭೂತ ಗ್ರಾಮ ಪತ್ತೆ: ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣಲು ಜನಸಾಗರ

Features

ಸ್ಪೇನ್‌ ಫೆಬ್ರವರಿ 15: ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಭೂತ ಗ್ರಾಮ ಬರಗಾಲದಿಂದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಣೆಕಟ್ಟಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದು ಬರದಿಂದ ಜಲಾಶಯ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಈಗ ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಅಸೆರೆಡೊ ಹೆಸರಿನ ಈ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಗ್ರಾಮವು 1992 ರಿಂದ ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೀಗ ಬರಗಾಲದಿಂದಾಗಿ ನೀರು ಬತ್ತಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಅನೇಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿಂಚಣಿದಾರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಿನೊ ಪೆರೆಜ್ ರೊಮೆರೊ ಅವರು ಭೂತ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಕಂಡು ತನಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ದಿ ಸನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು."ನನಗೆ ಆತಂಕದ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಬರಗಾಲದಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಯೋಜನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. "ಇಡೀ ಸ್ಥಳವು ಎಲ್ಲಾ ದ್ರಾಕ್ಷಿತೋಟಗಳು, ಕಿತ್ತಳೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳಿಂದ ಹಸಿರಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು," 1992 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಬಾರ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ 72 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಇಂತಹ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.

A village in Spain that was underwater and was submerged by a dam for 30 years has now gotten visible after a drought emptied a reservoir.